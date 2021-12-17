В Тамбовском районе под колеса машины попал 41-летний пешеход

Иномарка наехала на мужчину Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 16 декабря в семь часов утра на 9 километре автодороги «Северный обход г.Тамбова-Тамбов-Л.Горы-Каспий-Селезни-Сосновка», проходящей по территории Тамбовского района. 26-летний водитель автомобиля «Шкода Superb» наехал на 41-летнего мужчину.

- В результате ДТП пешеход получил ранения, его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.