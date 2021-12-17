Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 декабря 2021 12:01

В Тамбовском районе под колеса машины попал 41-летний пешеход

Мужчину отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Иномарка наехала на мужчину

Иномарка наехала на мужчину

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 16 декабря в семь часов утра на 9 километре автодороги «Северный обход г.Тамбова-Тамбов-Л.Горы-Каспий-Селезни-Сосновка», проходящей по территории Тамбовского района. 26-летний водитель автомобиля «Шкода Superb» наехал на 41-летнего мужчину.

- В результате ДТП пешеход получил ранения, его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.