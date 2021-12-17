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Происшествия17 декабря 2021 9:21

После столкновения двух машин на Тамбовщине в больнице оказались оба водителя

Авария произошла в Рассказовском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Один из автомобилей выехал на встречную полосу

Один из автомобилей выехал на встречную полосу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 16 декабря в 4 часа 45 минут на 44 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Рассказовского района. 37-летний водитель автомобиля «Lada Samara» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксваген Polo» под управлением 53-летнего мужчины.

- В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.