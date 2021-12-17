В Тамбове подвели итоги конкурса «Новогодняя сказка»

Жюри выбрало 30 лучших работ Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове подвели итоги муниципального этапа областного конкурса творческих работ «Новогодняя сказка». На суд жюри было представлено более 300 работ от учеников общеобразовательных учреждений города.

Среди конкурсных направлений были «Ёлочная игрушка», «Новогодний сувенир», «Зимний пейзаж», «Новогодняя открытка» и другие. Участники соревновались в четырёх возрастных группах: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет и 16-18 лет.

Как отмечают члены жюри, участники показали довольно высокий уровень подготовки.

- Призовые места заняли представители разных образовательных учреждений города - всего более 30 победителей, - сообщает пресс-служба администрации города. - Они представят Тамбов на региональном этапе конкурса, который пройдёт с 17 по 20 декабря.