Росприроднадзор оштрафовал тамбовский пороховой завод почти на миллион рублей

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели плановую выездную проверку ФКП «Тамбовский пороховой завод». По ее итогам специалисты выявили 40 нарушений природоохранного законодательства на предприятии, которое производит взрывчатые вещества и изделия из пластмасс в Котовске.

Так, нарушено законодательство в области обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха. Также предприятие допустило превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в реку Цна.

- Предприятие привлечено к административной ответственности по семи статьям КоАП РФ, - сообщает пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. - Сумма наложенных штрафов составила 917 тыс. рублей. Предприятие обязано устранить нарушения в отведенные сроки. Управление проведет внеплановую проверку для оценки исполнения предписаний, а также произведет расчет ущерба, причинённого водному объекту.