В Тамбовской области муж угрожал жене вилкой

В Котовске 15 декабря в одной из квартир дома на улице Дружбы произошла ссора между супругами. 33-летний мужчина решил доказать свою правоту и стал угрожать 27-летней жене вилкой.

Когда ссора утихла, испуганная девушка не стала дожидаться повторения истории и обратилась с заявлением в полицию на следующий день.

- На улицу Дружбы выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили участников конфликта и установили обстоятельства произошедшего. Злоумышленник не стал отрицать свою вину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».