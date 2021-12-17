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Происшествия17 декабря 2021 11:20

В Тамбовской области муж угрожал жене вилкой

Ссора между семейной парой чуть не закончилась трагически
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске 15 декабря в одной из квартир дома на улице Дружбы произошла ссора между супругами. 33-летний мужчина решил доказать свою правоту и стал угрожать 27-летней жене вилкой.

Когда ссора утихла, испуганная девушка не стала дожидаться повторения истории и обратилась с заявлением в полицию на следующий день.

- На улицу Дружбы выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили участников конфликта и установили обстоятельства произошедшего. Злоумышленник не стал отрицать свою вину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».