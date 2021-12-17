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Здоровье17 декабря 2021 6:40

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 17 декабря: за сутки заболели 210 человек

Общее количество заразившихся – 58249
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 17 декабря, 58249 человек. 54751 заболевший выздоровел, 1577 тамбовчан умерли, 10 из них за последние сутки. 17 декабря зафиксировали 210 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 71 мужчина и 131 женщина в возрасте от 18 лет до 91 года, а также 8 детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 763 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.