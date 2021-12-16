Повара школьной столовой из Тамбова признали лучшим в стране

Заведующий производством школы №5 имени Ю.А.Гагарина Александр Лавринов Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Заведующий производством школы №5 имени Ю.А.Гагарина города Тамбова Александр Лавринов победил в номинации «Лучший повар школьной столовой» в финале Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая».

- Итоги конкурса озвучили сегодня. Также диплом за II место в номинации «Лучшая столовая сельской школы» отмечена Оборонинская школа Мордовского района Тамбовской области, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

В этом году участие в кулинарном состязании приняли представители более 25 тысяч школ страны. В столицу съехались победители областных туров - повара школьных столовых из 61 региона.

Александр Лавринов успешно представил Тамбовскую область на всероссийском уровне в Москве. Его стаж работы в отрасли общественного питания насчитывает более 30 лет. Заведует производством в образовательном учреждении Александр Иванович вот уже уже 6 лет.

Вчера, 15 декабря, в ходе кулинарного баттла тамбовский повар приготовил творожную запеканку, зразы с овощами и рисом и ягодный компот, которые члены жюри оценили по достоинству.