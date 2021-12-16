В Тамбове благодаря майору полиции врачи спасли жизнь мужчине с сердечным приступом

Старший оперативный дежурный отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову майор полиции Иван Поротиков Фото: УМВД по Тамбовской области

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову стали поступать звонки от неизвестного человека. Мужчина молчал и не мог ничего толком объяснить. Старший оперативный дежурный Иван Поротиков несколько раз пытался связаться со звонившим, однако его номер не отвечал.

Тогда майор полиции обратился в сотовую компанию, которой принадлежал номер мобильного телефона, и уточнил, на чью фамилию он зарегистрирован. Установив данные владельца, полицейский нашел его родственников и узнал, что 53-летний тамбовчанин может находиться в многоэтажном доме по ул. Киквидзе. Иван Поротиков направил туда наряд ППС, а также информировал скорую медицинскую помощь и коллег из МЧС.

- По полученной от родственников информации, аварийно-спасательная бригада вскрыла закрытую изнутри дверь подвала многоэтажного дома на улице Киквидзе, где нашли 53-летнего тамбовчанина. Он еле говорил и объяснил, что внезапно ощутил сердечный приступ. Врачи скорой оказали мужчине первоначальную помощь и госпитализировали в городскую больницу. Сейчас его состояние вне опасности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Мужчина и его родственники поблагодарили врачей, бригаду аварийной службы и отдельно майора полиции Ивана Поротикова за вовремя оказанную помощь и спасение жизни.

Правами начальника УМВД России по Тамбовской области старший оперативный дежурный отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову майор полиции Иван Поротиков награжден часами и почетной грамотой.