Тамбовчанка «увела» полмиллиона рублей из фирмы, с которой сотрудничала как бухгалтер

Тамбовские полицейские занимались расследованием уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», подозреваемой по которому проходила 40-летняя жительница областного центра. В конце 2016 года женщина сотрудничала с одной из местных организаций и оказывала фирме услуги как специалист по бухгалтерскому и налоговому учету. Во время своей работы она, естественно, получила доступ к финансовым документам компании. Поссорившись в какой-то момент с руководством фирмы, женщина украла с ее счетов полмиллиона рублей, после чего отказалась дальше работать с этой организацией. Пропажу средств обнаружили не сразу, а когда этот факт вскрылся, руководство фирмы заподозрило в похищении денег бывшего бухгалтера и предъявило ей претензии. Однако женщина свою вину не признавала и причастность к пропаже денег отрицала. Ничего от нее не добившись, представители организации обратились в полицию. Там возбудили уголовное дело, назначили и провели бухгалтерскую экспертизу, опросили свидетелей и выяснили, что кражу совершила работавшая когда-то на фирму специалист. Похищенных денег, правда, у нее не нашли, по версии следователей, их женщина успела давно потратить.

- Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд Ленинского района, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. – Виновному в таком преступлении грозит до шести лет лишения свободы.