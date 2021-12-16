Тамбовские полицейские задержали двух ранее судимых мужчин за серию краж из домов

На Тамбовщине 15 декабря около девяти часов утра в дежурную часть полиции МОМВД России «Моршанский» с сообщением о краже обратилась 49-летняя жительница села Серповое. На полученный сигнал выезжала следственно-оперативная группа. Было установлено, что злоумышленники проникли в дом женщины через пластиковое окно путем его отжатия.

Воры нашли и унесли 25 000 рублей, а также золотые украшения. Эксперты-криминалисты тщательно осмотрели помещение и нашли следы от обуви и перчаток неизвестных лиц. Также стражи порядка опросили жителей ближайших домов и всех возможных свидетелей

В ходе розыска злоумышленников удалось задержать по «горячим следам». Ими оказались 47-летний тамбовчанин и 55-летний житель села Крюково. В рюкзаке одного из них нашли инструменты, которыми орудовали злоумышленники, похищенные ценности, деньги и прочее имущество.

Полицейские установили, что ранее задержанные были неоднократно судимы за кражи. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники причастны ещё к двум схожим преступлениям на территории Моршанского района.

Так, в период с 13 по 15 декабря в селе Малое Пичаево преступники проникли в дачный дом к 67-летнему пенсионеру, взломав дверные замки. Они украли оттуда телевизор марки «Самсунг». Затем воришки выбрали другой дачный дом, принадлежащий 51-летней женщине. Мужчины проникли внутрь через отжатое пластиковое окно и украли набор инструментов, шуруповерт и алкогольную продукцию.

- Все похищенное имущество у задержанных изъяли. В настоящее время проверяется причастность злоумышленников к другим кражам. Следователями МОМВД России «Моршанский» возбуждено уголовное дело по п. А части 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.