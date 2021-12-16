Более 10 улиц в Тамбове обесточат из-за ремонтных работ

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в пятницу, 17 декабря, в городе массово отключат электричество более чем на 10 улицах. Так, на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 кВ света временно не будет по следующим адресам:
- с 9.00 до 15.00 Рассказовское шоссе;
- с 8.30 до 16.30:
ул. Фабричная, д. 2-17;
пл. Успенская, д. 8-20.
В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции свет отключат:
- с 9.00 до 10.30:
ул. Энгельса, д. 4-8;
ул. 60 лет Октября, д. 3-5;
ул. Набережная, д. 26/1;
ул. Коммунальная, д. 44-86;
- с 9.00 до 10.30:
ул. Тельмана, д. 3-6, 20-34;
ул. 60 лет Октября, д. 6;
ул. Набережная, д. 24/24;
ул. Советская, д. 9-15;
- с 13.30 до 15.00:
ул. Октябрьская, д. 1;
ул. Ст. Разина, д. 19А-19/2.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.