Более 10 улиц в Тамбове обесточат из-за ремонтных работ

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в пятницу, 17 декабря, в городе массово отключат электричество более чем на 10 улицах. Так, на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 кВ света временно не будет по следующим адресам:

- с 9.00 до 15.00 Рассказовское шоссе;

- с 8.30 до 16.30:

ул. Фабричная, д. 2-17;

пл. Успенская, д. 8-20.

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции свет отключат:

- с 9.00 до 10.30:

ул. Энгельса, д. 4-8;

ул. 60 лет Октября, д. 3-5;

ул. Набережная, д. 26/1;

ул. Коммунальная, д. 44-86;

- с 9.00 до 10.30:

ул. Тельмана, д. 3-6, 20-34;

ул. 60 лет Октября, д. 6;

ул. Набережная, д. 24/24;

ул. Советская, д. 9-15;

- с 13.30 до 15.00:

ул. Октябрьская, д. 1;

ул. Ст. Разина, д. 19А-19/2.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.