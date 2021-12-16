Житель Тамбовской области оплатил 25 штрафов за нарушение ПДД только после ареста автомобиля

В Тамбовской области на принудительном исполнении в отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам находилось сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении жителя города Рассказово.

Мужчина 25 раз нарушил правила дорожного движения и уклонялся от уплаты административных штрафов ГИБДД. В итоге он «накопил» задолженность в размере 35 тысяч рублей.

Судебный пристав неоднократно наведывался в гости к должнику, но так как мужчина проживал и работал в Москве, застать его по месту регистрации не удавалось.

- Согласно ответам на запросы, направленные в регистрирующие органы, сотрудник ведомства установил, что у должника есть водительское удостоверение. В качестве меры принудительного исполнения требований исполнительного документа судебный пристав временно ограничил должника в специальном праве в виде управления транспортным средством. Это заставило мужчину явиться в отделение, но от уплаты задолженности он продолжил уклоняться, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Тогда судебный пристав выехал к должнику и установил, что он является владельцем автомобиля Honda Civic. Автомобиль был арестован. В этот же день мужчина полностью погасил задолженность, а также исполнительский сбор на 22 тысячи рублей.