Тамбовские самбисты завоевали медали на чемпионате ЦФО

Соревнования проходили в г. Ельце Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

Сборная Тамбовской области достойно выступила на чемпионате Центрального федерального округа по самбо и боевому самбо, который прошел в Ельце. Наши спортсмены завоевали две медали.

- Воспитанник ДЮСШ №8 Николай Загребельный стал чемпионом ЦФО по боевому самбо. Выступал спортсмен в весе до 88 кг. Он провел 3 боя и одержал все три чистых победы. Занимается боец под руководством Сергея Кувалдина, - сообщает управление по физической культуре и спорту Тамбовской области.

На чемпионате ЦФО по самбо отличился воспитанник Александра Говорова и Дмитрия Савельева Роман Удальцов. Спортсмен занял третье место и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 64 кг и выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России». Занимается спортсмен в СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина».

Помимо медалей самбисты получили право защищать регион на чемпионате России-2021.