В Тамбове после столкновения двух иномарок одна из них отлетела в дорожный знак

Травмированные сами обратились в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух иномарок произошла 15 декабря в 11 часов 29 минут в районе дома № 52 по улице Н. Вирты города Тамбова. 24-летний мужчина, управляя автомобилем «KIA Spectra», выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с движущимся по главной дороге «SKODA Superb» под управлением 38-летнего водителя. От удара «KIA Spectra» продолжил движение и врезался в дорожный знак.

- В результате ДТП пострадали пассажирки обеих иномарок – женщины 37 лет и 51 года, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Они самостоятельно обратились за медицинской помощью в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.