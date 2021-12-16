Школьница из Тамбовской области победила на Всероссийском конкурсе сочинений

Юлия Богатырева

В Тамбовской области ученица 11 класса школы № 1 г. Кирсанова Юлия Богатырева стала победителем Всероссийского конкурса сочинений 2021 года. На конкурс девушка направила рассказ «О любви» по тематическому направлению «Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди» (Ю. А. Гагарин): 60 лет со дня первого полета человека в космос. В своем сочинении школьница описала историю любви космонавта Юрия Алексеевича Гагарина и его жены – Валентины Ивановны.

Юлия активно участвует в творческой жизни своей школы. Она является редактором и корреспондентом школьного пресс-центра «Калейдоскоп». Также она постоянно участвует в конкурсах и фестивалях различных уровней.

- Всего на федеральный этап конкурса поступило 355 сочинений из 84 субъектов Российской Федерации. По итогам работы федерального жюри победителями стали 100 обучающихся из 63 субъектов РФ, набравшие более 49 баллов из 60 возможных. Торжественная церемония награждения победителей состоится в очном формате в Москве 22-23 декабря 2021 года, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Фото: региональное управление образования и науки