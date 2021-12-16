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Общество16 декабря 2021 10:20

Тамбовские власти разрешили родителям присутствовать на новогодних утренниках детей

Но только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации
Ксения АЛЕШИНА
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По поручению врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в регионе принято решение, что родители смогут посетить новогодние утренники в образовательных организациях.

- Обязательным условием присутствия родителей на празднике станет наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (сделанного не позднее, чем за 48 часов) или действующего сертификата о вакцинации, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

При этом посетить утренник сможет только один из родителей от семьи. Новогодние представления в дошкольных образовательных учреждениях разрешено проводить исключительно по группам.

Все мероприятия пройдут при соблюдении мер защиты. Родителям необходимо надеть маску и пройти термометрию на входе.