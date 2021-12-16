Тамбовчанка стала фигурнаткой 55 уголовных дел

Следователи отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову возбудили 55 уголовных дел в отношении 24-летней тамбовчанки, которая подозревается в серии эпизодов мошенничества. 55 жителей города Тамбова и других районов области были опрошены сотрудниками полиции.

Полицейские установили, что женщина находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, а ранее работала в крупном сетевом магазине менеджером по продаже предметов бытовой техники. Чтобы заработать деньги, всем своим знакомым с января 2020 года она стала предлагать технику своего магазина с огромными скидками. Так, например, модный «айфон» 11-ой серии при реальной стоимости в 70 тысяч рублей она предлагала купить за 38 тысяч рублей. Деньги с клиентов она собирала, но вот дальше нескольких счастливчиков, реально купивших технику с огромными скидками, дело не пошло. «Сарафанное радио» разносило информацию, что есть такая девушка, которая может помочь приобрести технику в полцены. Люди отдавали ей деньги, а девушка просила их подождать два-три месяца. По прошествии этого времени она стала ссылаться на задержки поставок в связи с распространением коронавируса, а потом и вовсе отказывалась от поставок техники. Когда пострадавшие стали требовать свои деньги назад, она пояснила, что их у нее нет, они исчезли.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейскими установлены все факты и обстоятельства совершения мошеннических действий, выявлен круг лиц, пострадавших от действий аферистки, а также сумма ущерба. Более того, полицейские установили факты, когда девушка брала взаймы крупные суммы денег под проценты, но обратно ничего не вернула. В ходе следственных действий подсчитан причиненный ущерб от преступных действий - он оценивается в 23 миллиона рублей. Все эпизоды преступной деятельности были объединены в одном уголовном деле, возбужденном статье 159 УК РФ «Мошенничество» УК РФ.

- По окончании следственных действий с обвинительным заключением оно направлено в суд Ленинского района города Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Тамбовчанке может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Похищенные деньги обнаружены не были, по версии следствия, большую часть денег девушка могла потратить на азартные игры и личные нужды.