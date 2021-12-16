В Тамбовской области квартиранты жестоко расправились с приютившим их мужчиной

В суде вынесли приговор двум жителям Тамбова, которых признали виновными в в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Мужчины 26 и 27 лет не имели своего жилья и нашли пристанище у 47-летнего жителя села Лужки Тамбовского района. 26 и 27 марта этого года мужчины вместе распивали спиртное. Во время застолья между хозяином дома и квартирантами возникали ссоры, в том числе из-за того, что мужчина не дал им сигареты и деньги на приобретение алкоголя. Фигуранты избили хозяина, пытались душить, а после того как тот перестал подавать признаки жизни, скрылись. Тело 47-летнего потерпевшего через неделю обнаружили соседи.

- Приговором суда 25-летнему фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, а его подельнику – 8,5 лет лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.