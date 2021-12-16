Коронавирус в Тамбове, последние новости на 16 декабря: за сутки заболели 212 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 16 декабря, 58039 человек. 54595 заболевших выздоровели, 1567 тамбовчан умерли, 11 из них за последние сутки. 16 декабря зафиксировали 212 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 75 мужчин и 130 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, а также 7 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 773 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.