В Тамбове жителям 12 улиц отключат свет

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в четверг, 16 декабря, в городе отключат свет на 12 улицах и в Пригородном лесу. На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 кВ электричества не будет по следующим адресам:
- с 9.00 до 13.00 Пригородный лес;
- с 13.30 до 16.30:
ул. Волжская, д. 9-59;
ул. Кавказская, д. 11-39;
ул. Т.Дерунец, д. 36-118;
ул. Майская, д. 28-64;
2-й Авиационный пр., д. 28-46;
В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
- с 9.00 до 11.30:
ул. Интернациональная, д. 4547Б, 87-89;
ул. Лаврова, д. 18-29;
ул. Железнодорожная, д. 179-181;
ул. Коммунальная, д. 44-86;
- с 14.00 до 16.00:
ул. Рабочая, д. 8, 34/1-34/2
ул. Пензенская, д. 29;
ул. Советская, д. 123-125.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.