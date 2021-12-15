В Тамбове жителям 12 улиц отключат свет

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в четверг, 16 декабря, в городе отключат свет на 12 улицах и в Пригородном лесу. На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 кВ электричества не будет по следующим адресам:

- с 9.00 до 13.00 Пригородный лес;

- с 13.30 до 16.30:

ул. Волжская, д. 9-59;

ул. Кавказская, д. 11-39;

ул. Т.Дерунец, д. 36-118;

ул. Майская, д. 28-64;

2-й Авиационный пр., д. 28-46;

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30:

ул. Интернациональная, д. 4547Б, 87-89;

ул. Лаврова, д. 18-29;

ул. Железнодорожная, д. 179-181;

ул. Коммунальная, д. 44-86;

- с 14.00 до 16.00:

ул. Рабочая, д. 8, 34/1-34/2

ул. Пензенская, д. 29;

ул. Советская, д. 123-125.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.