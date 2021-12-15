Жительница Тамбовщины отдала мошеннику 80 тысяч рублей за оформление водительского удостоверения

На Тамбовщине 14 декабря в полицию обратилась женщина, проживающая в поселке Вторая пятилетка Рассказовского района. Она сообщила, что стала жертвой мошенничества. Так, еще 19 декабря 2019 года знакомый мужчина из г. Рассказово предложил ей оформить сертификат об окончании автошколы и водительское удостоверение.

Заполнив электронные бланки с персональными данными потерпевшей, мошенник заверил ее, что через месяц она получит готовые права. Воспользовавшись доверчивостью женщины, мужчина через «мобильный банк» получил с нее деньги в два транша на общую сумму 80 тысяч рублей. С тех пор на звонки злоумышленник не отвечал, а по месту жительства от встречи со своей знакомой уклонялся.

В течение почти двух лет женщина, сознавая противозаконность своих действий, не заявляла о произошедшем в полицию. Однако все-таки значительность утерянной суммы побудила ее сообщить о случившемся правоохранителям.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется дальнейшее расследование. В настоящее время подозреваемый 38-летний мужчина задержан и признал вину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.