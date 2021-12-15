В столкновении двух машин на Тамбовщине погиб 53-летний мужчина

Пассажир отечественного авто умер на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором погиб 53-летний мужчина, произошло, 14 декабря в 23 часа 30 минут на 111 километре автодороги «Тамбов -Шацк», проходящей по территории Моршанского района. Автомобиль «Mazda», которым управлял 62-летний водитель, занесло на трассе, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Lada Granta», под управлением 30-летнего мужчины. От удара иномарка съехала в кювет.

- В результате аварии на месте происшествия погиб 53-летний пассажир «Lada Granta», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Водителей обеих машин с ранениями разной степени тяжести доставили в Моршанскую ЦРБ.