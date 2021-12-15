В Тамбовской области муж и жена обокрали пункт приема металла

Супруги украли 400 кг металла Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мичуринске полицейские в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий установили двух жителей наукограда, супружескую пару, которая похитила с неохраняемой территории приемного пункта металл массой 400 кг. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 10 тысяч рублей.

- Таким образом супруги надеялись поправить материальное положение своей семьи, однако были изобличены сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».