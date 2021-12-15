В Мичуринске таксистов проверят на наличие QR-кодов

В Мичуринске на этой неделе пройдут первые проверки водителей такси на наличие QR-кодов, сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, справки медорганизации либо QR-кодов о перенесенном ковиде в течение 6 месяцев до проверки.

Проверки проведут сотрудники ГИБДД, управления Роспотребнадзора и оперативного штаба города. Контроль в отношении водителей такси и общественного транспорта действовал и ранее. Однако на сегодняшний день его решили ужесточить на фоне складывающейся эпидемиологической ситуации.

- Напомним, в отношении сотрудников сферы услуг в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса. Меры направлены на сохранение жизни, здоровья и общественной безопасности пассажиров, использующих услуги такси в Мичуринске, - сообщает пресс-служба администрации г. Мичуринска.