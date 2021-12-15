Тамбовчанин обокрал хозяйку частного дома почти на 900 тысяч рублей

Следственным отделом УМВД России по городу Тамбову завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего жителя Тамбовского района. Молодой человек обвиняется в совершении преступления по п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража".

Ранее в дежурную часть с заявлением о краже имущества обратились хозяйка частного дома, расположенного на улице Каштановой областного центра. Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 25-летний ранее судимый парень.

Следствие установило, что молодой человек, воспользовавшись тем, что входная дверь придомового участка была не заперта, незаконно проник на территорию частного дома и украл из нежилой постройки ключ от входной двери. Затем, убедившись, что за ним никто не наблюдает, открыл дверь и проник внутрь жилища. Оттуда он похитил семь наручных часов, золотые изделия и деньги. Сумма ущерба составила 887 500 рублей.

- В совершении данного противоправного деяния злоумышленник признался и пояснил, что вырученные денежные средства потратил на свои личные нужды, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Следователями была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.