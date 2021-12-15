В Тамбовской области на трассе столкнулись и загорелись две фуры

В аварии получил травмы 43-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух большегрузных фур произошла 14 декабря в 17 часов 25 минут на 537 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Ржаксинского района. 44-летний водитель автомобиля «Volvo FH12» в составе полуприцепа «Pacton TXZ339» потерял управление и столкнулся со встречным автомобилем «Mercedes Benz Actros» в составе полуприцепа «Пеззаиоли SBA31U», под управлением 43-летнего мужчины. После удара обе фуры загорелись.

- На месте пожара работали 2 отделения от ПСЧ-20 и ПЧ-29, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Одна машина сгорела полностью, у второй повредило кузов.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пострадал водитель «Mercedes Benz Actros», мужчину доставили в Уваровскую ЦРБ,