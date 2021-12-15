В администрации Тамбовской области установили контейнер для сбора батареек

В здании региональной администрации Тамбовской области установили контейнер для сбора отработанных батареек. Поместить в него отработанные портативные источники тока по адресу: город Тамбов, улица Интернациональная, 14 может каждый житель области.

На днях в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» из областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина подрядной организацией вывезены на утилизацию 200 килограммов собранных у населения батареек.

- Отходы отправлены на предприятие в Челябинскую область, с которым заключён договор о вторичной переработке, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.