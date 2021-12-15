Коронавирус в Тамбове, последние новости на 15 декабря: за сутки заболели 209 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 15 декабря, 57827 человек. 54437 заболевших выздоровели, 1556 тамбовчан умерли, 9 из них за последние сутки. 15 декабря зафиксировали 209 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 70 мужчин и 121 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, а также 18 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 786 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.