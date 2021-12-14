Двое безработных мужчин обокрали машину тамбовского пенсионера

В отдел полиции №1 обратился житель улицы Лермонтовской г. Тамбова. 67-летний пенсионер рассказал, что оставил свой автомобиль " ВАЗ-2104" возле дома, а ночью внутрь салона проникли преступники и украли электроинструменты. Сотрудники полиции оперативно выехали на улицу Лермонтовскую и опросили тамбовчанина.

При досмотре в салоне транспортного средства эксперты-криминалисты нашли следы пальцев рук и обуви, оставленные злоумышленниками. Было установлено, что кражу совершили безработные 48-летний житель Ржаксинского района и 58-летний житель улицы Комсомольской г. Тамбова.

- Злоумышленники решили поправить свое материальное положение, украли чужое имущество и продали его. Деньги были потрачены на личные нужды, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. В ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".