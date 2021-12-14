Тамбовчанам отключат электричество более чем на 20 улицах

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», 15 декабря в областном центре отключат электричество на 21 улице. Так, на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет с 8.30 до 12.30:

- 1-й Мичуринский пер., д. 2-14А;

- 1-й Струговый пер., д. 2-12;

- 2-й Струговый пер., д. 4-12.

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции электричество отключат по следующим адресам:

- с 9.00 до 11.30 ул. Сенько, д. 24А;

- с 13.30 до 16.30:

ул. Магистральная, 24-74;

ул. Каштановая, д. 1-49;

пр. Тихий, д. 5-12;

ул. Песчаная, д. 98-129;

ул. Сиреневая, д. 1-17;

ул. Кленовая, д. 3-75;

ул. Ласковская, д. 20-24, 127-137;

ул. Вишневая, д. 2-8;

ул. Рябиновая, д. 1-25;

ул. Чкалова, д. 1-3;

ул. Бабарыкина, д. 1-25;

ул. Сабуровская, д. 12-28;

ул. Липовая, д. 1-40;

ул. Сосновая, д. 1-33;

ул. Березовая, д. 1-36;

ул. Лозовая, д. 1-27;

ул. Тополиная, д. 1-40.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит тамбовчанам свои извинения за доставленные неудобства.