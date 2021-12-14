Тамбовчанам отключат электричество более чем на 20 улицах

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», 15 декабря в областном центре отключат электричество на 21 улице. Так, на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет с 8.30 до 12.30:
- 1-й Мичуринский пер., д. 2-14А;
- 1-й Струговый пер., д. 2-12;
- 2-й Струговый пер., д. 4-12.
В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции электричество отключат по следующим адресам:
- с 9.00 до 11.30 ул. Сенько, д. 24А;
- с 13.30 до 16.30:
ул. Магистральная, 24-74;
ул. Каштановая, д. 1-49;
пр. Тихий, д. 5-12;
ул. Песчаная, д. 98-129;
ул. Сиреневая, д. 1-17;
ул. Кленовая, д. 3-75;
ул. Ласковская, д. 20-24, 127-137;
ул. Вишневая, д. 2-8;
ул. Рябиновая, д. 1-25;
ул. Чкалова, д. 1-3;
ул. Бабарыкина, д. 1-25;
ул. Сабуровская, д. 12-28;
ул. Липовая, д. 1-40;
ул. Сосновая, д. 1-33;
ул. Березовая, д. 1-36;
ул. Лозовая, д. 1-27;
ул. Тополиная, д. 1-40.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит тамбовчанам свои извинения за доставленные неудобства.