В Мичуринске нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

Снаряд нашли во время проведения земляных работ

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали и уничтожили осколочно-минометный снаряд калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии. Опасную находку сделали во время проведения земляных работ в городе Мичуринске.

- Специалисты ОМОН с соблюдением мер безопасности вывезли взрывоопасный снаряд на полигон и уничтожили, - сообщает пресс-служаб управления Росгвардии по Тамбовской области.