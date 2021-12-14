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Происшествия14 декабря 2021 14:02

В Мичуринске нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

Снаряд вывезли на полигон и уничтожили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Снаряд нашли во время проведения земляных работ

Снаряд нашли во время проведения земляных работ

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали и уничтожили осколочно-минометный снаряд калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии. Опасную находку сделали во время проведения земляных работ в городе Мичуринске.

- Специалисты ОМОН с соблюдением мер безопасности вывезли взрывоопасный снаряд на полигон и уничтожили, - сообщает пресс-служаб управления Росгвардии по Тамбовской области.