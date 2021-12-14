Тамбовчанин заплатил долг, испугавшись лишиться автомобиля

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Тамбовской области возбудили производство в отношении 37-летнего жителя села Большая Липовица Тамбовского района.

Ранее мужчина совершил кражу и по решению суда должен был выплатить потерпевшей стороне денежную компенсацию в размере 237 тысяч рублей. Но деньги он не платил.

Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и установил, что должнику на праве собственности принадлежит машина LADA Priora 2011 года выпуска и потребовал от должника предоставить автомобиль для составления акта описи и ареста.

- После этого должник нашел деньги и оплатил долг в полном объеме, - сообщает УФССП по Тамбовской области.