В Тамбовской будут судить начальницу районного отдела центра занятости населения

На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении начальника районного отдела ТОГКУ «Центр занятости населения». Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Как установило следствие, в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, обвиняемая поручила проведение работ по оказанию мер поддержки в сфере занятости населения и предоставлению тамбовчанами возможности получить специализацию, востребованную на региональном рынке труда.

Начальник отдела зарегистрировала восемь уже трудоустроенных лиц в качестве участников программы, достоверно зная, что они не относятся к категории людей, ищущих работу, в связи с чем не попадают под условия программы.

При этом в качестве участника обвиняемая зарегистрировала и себя. Таким образом, из-за действий обвиняемой на обучение людей, не соответствующих критериям программы, было необоснованно израсходовано около 250 тысяч рублей бюджетных средств.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.