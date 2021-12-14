Житель Тамбовщины обманул банк более чем на 50 тысяч рублей

В отдел полиции по г. Мичуринску обратился представитель одного из банков с заявлением о мошенничестве. Стражи порядка установили, что еще в июле текущего года на улице Лаврова мужчина оформил кредит на бытовую технику. Злоумышленник предоставил ложные сведения о месте своей работы и в дальнейшем не собирался отдавать деньги.

В ходе розыска был задержан 35-летний житель села Староюрьево. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Общая сумма ущерба составила 56 238 рублей.

- Оказалось, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.159 УК РФ "Мошенничество", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.