Липчанка обворовала жительницу Тамбовщины

12 декабря в кирсановскую полицию поступило сообщение о краже. В преступлении заподозрили 50-летюю неработающую женщину, проживающую в Липецкой области. Она вместе со знакомыми проезжала через село в Саратовскую область на автомобиле. Увидев пенсионерку, которая сидела возле своего дома, три женщины подошли к ней в медицинских масках и перчатках и представились врачами. Они отвлекли домохозяйку и похитили из халата кошелек, в котором были 15700 рублей. Подозреваемую задержали и опросили, в преступлении она созналась.

- Украденные деньги изъяты, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».