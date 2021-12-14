Тамбовский энергетик получил взятку от директора лесхоза

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника территориального подразделения энергоснабжающей организации в Мичуринском районе, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе).

Следователи установили, что в одном из лесных хозяйств Мичуринского района выявился факт безучетного потребления электрической энергии на сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей. Чтобы скрыть этот факт и не получить штраф директор заплатил энергетикам 300 тысяч рублей. Половина денег предназначалась представителю энергетической организации, а половина – посреднику.

- Уголовное дело в отношении сотрудника региональной энергоснабжающей организации находится на завершающей стадии расследования, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Прокурор области Александр Гулягин утвердил обвинительное заключение, дело направляют в суд.