У алиментщика из Тамбовской области забрали машину из-за долга в 116 тысяч

На Тамбовщине в отделении судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам находится исполнительное производство, возбужденное в отношении 45-летнего местного жителя из села Александровка.

Установлено, что мужчина не выплачивал алименты на содержание 15-летнего сына, в результате чего образовалась задолженность в размере 116 тысяч рублей.

- В ходе исполнительных действий сотрудник органа принудительного исполнения направил запросы в регистрирующие органы и на основании полученный ответов установил, что гражданину на праве собственности принадлежит автомобиль LADA (ВАЗ) 2114, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Судебный пристав направился по месту жительства должника и в присутствии понятых арестовал машину. После проведения оценки легковушку передадут на принудительную реализацию, а вырученные деньги направят в счет погашения задолженности.