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Происшествия14 декабря 2021 7:20

При столкновении двух машин в Тамбове получила травмы 5-летняя девочка

На улице Железнодорожной друг в друга врезались два отечественных авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ребенка госпитализировали в больницу

Ребенка госпитализировали в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала маленькая девочка, произошла 13 декабря в 8 часов 5 минут в районе дома №72 на улице Железнодорожной города Тамбова. 35-летняя женщина, управляя автомобилем «LADA KALINA» на нерегулируемом перекрестке столкнулась с движущимся по главной дороге «ВАЗ 21213» под управлением 28-летнего мужчины.

- Травмы в аварии получила 5-летняя девочка, которая находилась в «LADA KALINA», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.