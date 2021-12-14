При столкновении двух машин в Тамбове получила травмы 5-летняя девочка

Ребенка госпитализировали в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала маленькая девочка, произошла 13 декабря в 8 часов 5 минут в районе дома №72 на улице Железнодорожной города Тамбова. 35-летняя женщина, управляя автомобилем «LADA KALINA» на нерегулируемом перекрестке столкнулась с движущимся по главной дороге «ВАЗ 21213» под управлением 28-летнего мужчины.

- Травмы в аварии получила 5-летняя девочка, которая находилась в «LADA KALINA», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.