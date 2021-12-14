Экс-руководителя тамбовской стройфирмы обвиняют в неуплате налогов

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора фирмы по строительству дорог и автомагистралей. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

По версии следствия, мужчина, будучи генеральным директором фирмы, включил в налоговые декларации по НДС за 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2 кварталы 2017 года и по налогу на прибыль за 2017-2018 годах заведомо ложных сведений о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими юридическими лицами по приобретению товарно-материальных ценностей, а также занижение реализационных и внереализационных доходов по налогу на прибыль организации. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила почти 75 миллионов рублей. Преступление выявили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области.

- Для обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе ущерба в рамках следствия наложен арест на движимое и недвижимое имущество фирмы и фигуранта, - сообщает СУ СКР по региону.

Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.