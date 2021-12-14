Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 декабря: за сутки заболели 211 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 14 декабря, 57618 человек. 54309 заболевших выздоровели, 1547 тамбовчан умерли, 8 из них за последние сутки. 14 декабря зафиксировали 211 новых случаев, это на 1 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 88 мужчин и 114 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, а также 9 детей от 4 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 815 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.