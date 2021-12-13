В Мичуринске елочные базары заработают с 15 декабря

В Мичуринске елочные базары официально начнут свою работу с 15 декабря. Приобрести новогоднее дерево можно будет до 31 декабря. Хвойные деревья привезут в наукоград из Ранинского, Иловайского, Ярковского и Хоботовского лесничеств.
- По предварительным данным, цены на новогодние красавицы останутся на уровне прошлого года. Большинство привычных горожанам площадок вновь превратятся в выставки пушистых зеленых красавиц, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.
Адреса елочных базаров:
1. На территории Рынка «Авангард» ул. Филиппова, д.43.
2. На улицах города:
- на пересечении ул. Советской и ул. Красной (у Центра оказания услуг);
- ул. Советская (у общества с ограниченной ответственностью «Магазин «Путь»);
- ул. Советская (в районе магазина «Богатырь»);
- в отрезках улиц Федеративная д. №40 - Красная д. №89А;
- ул. Кооперативная (в районе магазина «Магнит»);
- ул. Кооперативная (в районе магазина «Антошка»);
- Липецкое шоссе (в районе дома № 68);
- ул. 7 Ноября (в районе магазина «Пятерочка»);
- ул. 7 Ноября (в районе магазина «Магнит»);
- Площадь имени В.И. Ленина.