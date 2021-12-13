Двое тамбовчан, которые до смерти забили приятеля табуретом, получили сроки

Суд вынес приговор двум жителям Тамбовского района 32 и 28 лет. Их признали виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как установили следствие и суд, с вечера 12 января 2021 года компания мужчин распивала спиртные напитки в квартире у одного из них в микрорайоне Южный поселка Строитель. Во время застолья злоумышленникам не понравилось, как один из гостей разговаривал со своей супругой, после чего они сделали ему замечание.

Мужчины избили собутыльника, в том числе, деревянным табуретом по голове. Через несколько дней потерпевший умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

- Приговором суда 32-летнему фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, а его подельнику – 9 лет лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.