Тамбовский предприниматель возместил более 3 млн ущерба по делу об уклонении от уплаты налогов

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по закупке и изготовлению строительных материалов, подозреваемого в совершении преступления, по ч. 1 ст. 198 УК "Уклонение от уплаты налога с физического лица".

По версии следствия, руководитель организации умышленно включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 4 квартал 2017 года и 2, 3, 4 кварталы 2019 года заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами по приобретению товаров.

В общей сложности подозреваемый уклонился от уплаты налога на сумму, превышающую 3 миллиона рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области.

- В рамках расследования уголовного дела налоговая задолженность с учетом пени фигурантом погашена в полном размере, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (ст. 28.1 УПК РФ) в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.