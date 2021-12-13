В Тамбове завершили установку спортивных площадок

Горожане смогут заниматься спортом рядом с домом Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове завершили установку 6 комплексных спортивных площадок, оборудованных в этом году за счет средств, выделенных в рамках реализации областных и муниципальных программ. Новые современные площадки и спортивные воркауты расположены в сквере Сенько, на ул. И.Франко, 18, на пересечении улиц Рабочей и Володарского, в парке Победы, на ул. Астраханской, 187 и на ул. Мичуринской, 197Г.

13 декабря представители муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» и подрядной организации провели техническую приемку объектов. Специалисты проверили соответствие площадок геометрическим размерам, наличие инвентаря, качество креплений, исправность механизмов дверей и распашных ворот, наличие разметки на поле и крепление хоккейных ворот. На этапе ведения работ проводилась приемка песочной подушки, асфальтобетонного основания и резинового покрытия.

Площадки предназначены для всесезонного использования. Для игры в хоккей зимой установлены хоккейные ворота, а в летнее время на площадке можно будет заниматься летними видами спорта — для этого предусмотрены баскетбольные щиты и волейбольные стойки. В непосредственной близости от хоккейной коробки оборудован спортивный воркаут с брусьями, турниками, лестницами. После приемки приступят к заливке катков.

- В ходе приемки мы не обнаружили нарушений, все работы проведены качественно. Подобные площадки уже не один год функционируют в других городах, например, в Рязани, площадки прочные и безопасные. Сразу после технической приемки можно будет приступать к заливке катков, в ближайшие дни по прогнозу уже установится стабильный мороз в вечерние и ночные часы, - говорит заместитель директора муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Алексей Смоленцев, - Поэтому, чтобы успеть в короткие сроки залить катки, работы будут перенесены на вечернее время.