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Происшествия13 декабря 2021 13:30

Тамбовчанин украл списанный лом со станции фильтрации воды

Мужчина похитил и сдал в чермет больше 600 килограммов металла
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сотрудники станции фильтрации воды, которая располагается на территории поселка Строитель Тамбовского района, обнаружили пропажу части металлоизделий с территории организации. Об этом они сообщили в полицию. Вскоре к стражам порядка с явкой повинной пришел 23-летний мужчина. Он работал грузчиком другой базы и знал, что списанный лом черного металла находился на станции без охраны. В выходные дни 6 и 20 ноября ночью мужчина вывозил на автомобиле металлические уголки, трубы, жестяные листы и прочий лом и сдавал в пункт приема. В общей сложности он перевез туда больше 600 килограммов лома.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. – Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.