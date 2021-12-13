В Тамбовской области гость украл у хозяина квартиры деньги из кармана одежды

В отдел полиции по г. Котовску 10 декабря поступило сообщение о краже от 43-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что позвал в гости приятеля по месту жительства на улице Колхозной. Выяснилось, что когда хозяин квартиры отвлекся, приятель «прошелся» по карманам одежды и нашел там 3000 рублей, после чего покинул жилище. Потерпевший обнаружил пропажу денег только вечером.

Полицейские установили, что злоумышленник проживает на Моршанском шоссе Тамбова. 48-летнего мужчину задержали и опросили. Он дал признательные показания и сознался в краже. По словам задержанного, на преступление его толкнули материальные трудности.

- У тамбовчанина изъяли 2685 рублей, остальную часть денег злоумышленник успел потратить на себя, расплачиваясь за продукты и спиртное в магазинах. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ "Кража", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.