В Котовске покупатель обманул кассира в супермаркете

Вечером, 9 декабря, в продуктовом супермаркете города Котовска 40-летний мужчина на кассе при приобретении продуктов предъявил к оплате 5-тысячную купюру. Крупные купюры, полученные от кассира на сдачу – 4 банкноты по тысяче рублей он незаметно спрятал в карман, а мелкие держал в руках.

В процессе разговора с кассиром котовчанин убедил ее в том, что получил только мелкие купюры на сдачу, а крупные – нет, тем самым злоумышленник ввел женщину в заблуждение. Она отсчитала 4 тысячи рублей и передала покупателю.

Факт мошенничества всплыл вечером при изучении записей с камер видеонаблюдения. Директор магазина обратился за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска, изучив записи, установили личность покупателя-мошенника. Им оказался 40-летний местный житель, который в беседе с правоохранителями сознался в содеянном.

- Полученные деньги он успел потратить, но обещал в ближайшее время компенсировать причиненный ущерб. Решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.