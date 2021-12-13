Житель Тамбовщины угнал у приятеля иномарку и попал на ней в аварию

На Тамбовщине в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об угоне автомобиля. Установлено, что автовладелец приехал из Моршанска и припарковал свою иномарку у жилого дома на улице Школьной села Маломоршевка, не заперев дверцы салона.

Как выяснилось, потерпевший приехал в гости к хозяину дома и они вместе выпивали. Когда гость заснул, хозяин решил покататься на иномарке без его разрешения. Полицейские нашли угнанную машину на улице Центральной с техническими повреждения после ДТП.

- В ходе несения службы сотрудниками ГИБДД совместно с оперативниками уголовного розыска подозреваемый в угоне транспортного средства 19-летний молодой человек, проживающий в селе, был задержан. При опросе он дал признательные показания.

Угнав автомобиль «Фольксваген Пассат», парень не справился с управлением и съехал в кювет. У иномарки в результате аварии повреждены бампер, капот, лобовое стекло. Сам угонщик не получил серьезных травм, т.к. сработала подушка безопасности.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения». Санкция статьи грозит виновному, ранее уже имевшему проблемы с законом, наказанием в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет. К тому же, злоумышленнику придется возместить ущерб, нанесенный автомобилю при ДТП.