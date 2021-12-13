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Происшествия13 декабря 2021 10:40

Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, оказалась под колесами авто

67-летнюю женщину госпитализировали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Женщина нарушила правила дорожного движения

Женщина нарушила правила дорожного движения

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором получила травмы пенсионерка, зафиксировали 12 декабря в 7 часов 10 минут на улице Комсомольской в районе дома №32 города Рассказово. 57-летний водитель автомобиля «Lada Vesta» наехал на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте слева на права по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП женщина получила травмы, ее госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.