Мичуринский школьник победил в одной из номинаций всероссийского конкурса «Ученик года-2021»

Данила Поддубский Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Ульяновске подвели итоги финального этапа всероссийского конкурса «Ученик года-2021». Победителем в номинации «Интеллектуал года» стал Данила Поддубский, который учится в 11 классе школы №1 Мичуринска.

Всего в финале участвовали 100 человек. Это ученики 9-11 классов из 38 регионов России. Творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», ролевая игра, дебаты, решение различных кейсов – такие испытания прошли конкурсанты.

- Конкурс «Ученик года» – главное соревновательное событие среди школьников России. Его основная цель – создание единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, поддержка их достижений и талантов, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.